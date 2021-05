Liikmesriigid toetasid WHO eelarve suurendamist 16 protsendi võrra

WHO juhtorgan Maailma Terviseassamblee kiitis neljapäeval heaks organisatsiooni järgmise kahe aasta eelarve suurendamise 16 protsendi võrra, nii et see ulatub umbes 6,1 miljardi dollarini.

Üle 90 protsendi WHO eelarvest on ette nähtud kindlatele terviseprobeemidele, mistõttu on agentuuril sageli raskusi ootamatutele kriisidele reageerimisega.

WHO eriolukordade juht doktor Michael Ryan ütles, et agentuuri rahastuses on 70-protsendine auk, mistõttu on oht, et WHO ei suuda täita kõige pakilisemaid ülesandeid.