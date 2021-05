Hinnavõrdlus ⟩ Kust saab soodsaima hinnaga kasvuhoone?

Soodsaima kasvuhoone välja selgitamiseks võrreldi kuut kilest kasvuhoonet. Hinnavõrdusest selgus, et kõige soodsam on kasvuhoone soetada Bauhausi või Decora kauplustest. Antud kaupluste tootevalikutes on aga saadaval vaid väga väikese pindalaga kasvuhooneid. Hobiaednikud, kellel on rohkem köögivilju ja maitsetaimi, leiavad soodsaima kasvuhoone K-Rautast.