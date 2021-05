Pensioniraha kiirendusplatvormi juht vabanes vahi alt

Marko Vaiki kaitsja, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Oliver Nääs teatas, et eile tehti menetlustoiminguid ning täna hommikul kuulati Vaik üle, mille käigus ta ei tunnistanud ennast süüdi ning andis uurijale esialgsed ütlused.

Nääsi sõnul vabastati Vaik pärast ütluste andmist ning põhjalikumaid kommentaare annab ta järgmisel nädalal, kui on saanud kahtlustusega põhjalikumalt tutvuda.

​Ettevõte Vabaks OÜ tuli pensioniraha kiirendusplatvormiga Vabaks.ee välja 12. aprillil. Platvormi äriidee on ühendada teisest pensionisambast oma raha kiiremini kätte saada soovivad pensionikogujad ning investorid, kes raha saamist rahastavad.

Mai alguses esitas finantsinspektsioon riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahendusteenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud. Samuti puudub tegevusluba investeerimisteenuse pakkumiseks.

Kahtlus investeerimiskelmuses tekkis seetõttu, et äriühing on avalikkusele esitanud eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta. Ühtlasi leidub Eesti internetifoorumites nii mõnigi kurtja, kes portaali esitatud avaldusele mingisugust vastust pole saanud või kelle avaldus on sootuks tagasi lükatud.