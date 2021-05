Eestlased on investeerimispetturitele kerge saak

Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juhi Mari Puusaag-Tamme sõnul on oluline enne investeerimisotsuse langetamist konsulteerida spetsialistiga ning kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ettevõttel on olemas tegevusluba.

«Kahjuks on mõned inimesed investeerinud või kasutanud tegevusloata ettevõtte teenuseid ning on hiljem rahast ilma jäänud. Raha tagasi saamise tõenäosus on sel juhul nullilähedane,» märkis Puusaag-Tamm Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga korraldatud pensionireformiteemalisel rahatarkuse veebiseminaril.

«Kuigi nn peost suhu elavaid inimesi on Eestis veel palju, siis positiivne on see, et inimeste huvi säästmise ja investeerimise vastu kasvab. Kuid pelgalt huvist ei piisa, investeerida tuleb targalt, ennast ette valmistades ning kõiki riske teades,» märkis Saare.