Lux Express avab taas Tallinna-Peterburi bussiliini

«Mõlemad riigid on kehtestanud selged reeglid ja piirangud, kes, miks ja millistel tingimustel tohib piiri ületada. Muus osas toimub piiriületus täpselt samamoodi nagu poolteist aastat tagasi, kui viimati Lux Expressi buss Eesti idapiiri ületas,» märkis Remmel pressiteates.

Kõikidel reisidel on vahepeatused ka Tallinnas Mustakivis, Jõhvis, Sillamäel ja Narvas, välja arvatud kolmapäevastel ja pühapäevastel Tallinnast väljuvatel reisidel, mis peatuvad ainult Narvas.

Remmel avaldas lootust, et taasavatud liin jääb käiku ka pärast suvehooaega. «Peterburi võõrustab juba juunis jalgpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiri, mis kindlasti suurendab reisijate nõudlust, kui pealtvaatajad staadionile lubatakse. Seda enam, et Helsingi ja Peterburi vahel jalgpalli EMi ajaks rongi sõitma ei panda,» lisas Remmel.

Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi sõnul on regulaarliini taasavamine kooskõlastatud ametiasutustega.'

«Ohutuse tagamine reisijate ja juhtide jaoks on meie esmane prioriteet. Maskide kandmine reisi ajal on kohustuslik. Me jagame neid tasuta, märgpuhastame kogu bussi pärast iga reisi ning lisaks oleme koostöös partneriga uuendanud ventilatsioonitarkvara kõikides bussides, mis suurendab oluliselt värske õhu osakaalu interjööris,» lisas Roos.