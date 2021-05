Luminor: autoturul on tekkinud järjekord

Luminori liisingu juhi Andrus Soodla sõnul on hoolimata koroonakriisist nõudlus autoturul püsinud viimase aasta jooksul ja ka praegu üllatavalt tugevana, ent pakkumine on vähenenud. Selle taga on kaks olulist faktorit, millest esimene on otseselt seotud Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega.