Eesti suurima logistikaettevõtte endiste tippjuhtide loodud tarkvara säästab aega, närve ja tervist

Lihtsustatult öeldes kulub Cargosoniga kaubavedusid hallates kõike natuke vähem – vähem kütust, vähem paberit, vähem töötunde ja seda nii autojuhil, veokorraldajal kui ka logistikul. „Kujutage ette, kui te reisijana ei teaks, millise bussiga te kuhugi sõita saate või mis hinnaga teid sohver sõidutaks. Loomulikult võib igaüks endale isikliku bussi osta ja sõita kuhu tahes, kuid see ei ole jätkusuutlik,“ sõnab Cargosoni juht Aivo Kurik, kes lisab, et õnneks on reisijateveo osas palju tehtud ja see info on kõigile kergesti kättesaadav, välja arvatud ehk vaid mõned maakonnaliinid, kus kohati sõidavad bussid tühjalt, kuid ka selles saaks just mõni hea IT-lahendus paljuski aidata. Kaubaveo infovahetuses on aga veel palju arenguruumi. „See maailm on täna täis töökaid logistikuid, Exceli tabeleid, e-maile, telefonikõnesid, paberit ja nukraid autojuhte, kes ei saa korralikult palka, kuid kellele ei leita ka aega, et kodus olla.“

Lahendus on vaid paari kliki kaugusel

Cargoson.com tõi turule uue põlvkonna tarkvara, kus kõik kaubaveotellijad ja nende veofirmad saavad üksteisega onlines infot vahetada ning kaubaveo tellimuse saab saata just sellele partnerile, kes on antud suunal kõige efektiivsem. Kõigi osapoolte raamatupidamisprogrammid, veebipoed ja muu vajalik tarkvara on Cargosoni abil ühendatud.

„Veofirmadega on nagu inimestega – igaüks on veidi erinev ja igaühel on oma tugevused ja nõrkused. Meie eesmärk on panna veofirmade tugevad küljed välja paistma mitte ainult tema enda klientidele, vaid ka kõikidele teistele veotellijatele. See loob tellijatele võimaluse suhelda mitmete erinevate veofirmadega targa ja ühtlasi loodussäästliku valiku tegemise eesmärgil, ning me oleme veendunud, et eluterve konkurents välistab raiskamise ja toodab iseenesest efektiivsust,“ põhjendab Ülari Kalamees.

Info raamatupidamiseprogrammist autojuhi telefoni vähem kui 30 sekundiga

Cargosoni kõige olulisem ja selgem eesmärk on, et kaubaveo info liiguks vajadusel vähem kui 30 sekundiga kaubamüüja või -ostja raamatupidamisprogrammist või netipoest veofirma autojuhi telefoni. Selle juures on peamine, et juba kord sisestatud infot ei peaks mitte keegi kuhugi uuesti sisestama, ega välja trükkima. Kui midagi üldse trükkida, siis kaubalaos etikett kaubaalusele, et laadimine laabuks.

FOTO: Cargoson OÜ

Nutikad transpordilahendused võetakse omaks

Esimesed 200 saadetist pandi Cargosoni tarkvara abil teele 2019. aasta detsembris. Selle aasta märtsis oli saadetiste arv juba 13 000. Kasv ja areng on olnud tormiline. Miks kliendid järjest enam selle lahenduse kasuks otsustavad?

Kuidas on Cargosoni tarkvara aidanud Baltikumi ühel juhtivamal kilepakenditootjal Estiko-Plastar AS logistikat efektiivsemaks muuta?

Vastab Estiko-Plastar AS ostu- ja kvaliteedijuht Hassar Jurs:

Varem olid meil üksikud vedajad, kuid meil puudus hea ülevaade, mis tegelikult kaubavedajate turul toimub. Kuid nüüd on meil sellest oluliselt parem ülevaade ja lisaks kõigele on hea jälgida kogu turu hinnataset. Korraldasime umbes pool aastat tagasi Cargoson.com keskkonnas hanked ja selle alusel saime hinnad paika ning kindlad veopartnerid kinnitatud.

Ent asjal on ka teine pool – kui me teeme läbi Cargosoni tellimuse, on meil võimalus lisaks heale hinnale leida koostööpartner, kes on võimeline pakkuma ka kiireimat tarneaega. Oleme selle poole aastaga saavutanud kabavedudelt lausa 12-15% kokkuhoidu.

Miks plaanib Selver AS oma logistika töökorraldusesse kaasata Cargosoni tarkvara?

Vastab Selver AS logistikajuht Hannes Falten:

Oleme Cargosoni kasuks otsustanud, kuna meil on väga palju koostööpartnereid, kel kõigil on oma keskkond, kust teenust tellida. Samal ajal on meil olnud väga keeruline leida inimesi, kes oskaksid kasutada senini kasutusel olnud seitset erinevat programmi, või inimesi neid kasutama koolitada, et kaup saaks liigutatud punktist A punkti B.

Palju lihtsam on teha kõiki asju ühes keskkonnas ja hiljem jälgida ka kogu saadetise protsessi ühes kohas. Selle nimi on kasutajamugavus!