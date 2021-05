Ameerikas 20 aastat tagasi uue kodu leidnud finantsekspert Péter Lõhmus elatub sellest, et pakub valitsusjuhtidele ja keskpankuritele nõu, kuidas riigi rahaasjadega hakkama saada.

Peale selle kasvatab ta koos abikaasa Üllega kahte tütart ja unistab maailmast, kus neil kõigil on meestega võrdsed võimalused. Eesti kohta ütleb ta, et riik ei tule enam praeguse maksutuluga välja, samuti on poliitikute hulgas liiga vähe neid, kes näeks majanduspoliitikas suurt pilti.