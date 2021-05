Tallinnasse kerkib stuudiokorteritega üürimaja

Retori Estate partneri ja juhataja Reimo Metskülli teatel on nad ministuudiote üürimisega alustamist pikalt planeerinud ja peavad seda väga perspektiivikaks ärisuunaks.

"Peame oluliseks, et stuudiokorterid asuksid kohas, kus on olemas hea bussi- ja rongiühendus keskustega. Oleme juba välja valinud potensiaalseid kinnistuid, kuhu üüriresidentsidega edasi laieneda. Suures pildis plaanime jõuda esimeses järgus ligikaudu 2000 ühikuni, mida ühtse kaubamärgi all majandame ja haldame," lisas Metsküll.