Igal juhul on selge, et mullu teises kvartalis lükati hulk kinnisvaratehinguid edasi ja peatati ka hulk uusarendusi. Turg elavnes aasta teises pooles, mis tõi kaasa tehingute arvu kasvu. Tänavu on sama maht jäänud püsima ja pigem isegi kasvanud. «Sama tempoga, mis aasta lõpus tekkis, on järgnevatel kuudel edasi pandud,» nendib Tõrs. «​Kinnisvaraturu fenomen on see, et pakkumist ei saa nii kiiresti muuta, mingil perioodil tekib piiratud pakkumine, mis toob kaasa hinnatõusu.​»