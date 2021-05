Tallinna börs alustas oma 25 aastani jõudnud ajalugu fööniksina, tõustes esimese 14 kuuga päikesele liiga lähedale, mistõttu kõrvetas tiivad ja prantsatas maalähedasele orbiidile. Veerandsaja aasta jooksul on kohalik börs üle elanud kaks suurt buumi krahhi ning võib öelda, et praegu on käimas kolmas buum. Igatahes aasta algusest on börsiindeks OMXT kerkinud juba viiendiku võrra.