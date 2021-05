USA vabariiklased pakuvad välja oma taristukava

Läbirääkimised on kahe partei üksmeele saavutamise seisukohast olulised, sest kõik ootavad, kas Valge Maja ja vabariiklased suudavad kokkuleppele jõuda või tuleb Bideni demokraatidel võtta tohutu plaan vastu opositsiooni toetuseta.

Valge Maja tegi ettepaneku kärpida 2,3 triljoni dollari suuruse ameeriklaste töökohtade plaani kulusid 1,7 triljonile, nii et osa projektidest rahastataks muudest eelavetest ja osa kulutusi kärbitaks hoopis.

Vabariiklased leidsid, et sellest ei piisa. Nende plaan on tõsine püüe jõuda parteiülesele kokkuleppele, ütles senaator Moore Capito kava tutvustades.

Capito ja veel viis vabariiklasest senaatorit andsid neljapäeval Bidenile esitatud memos teada, et soovivad infrastruktuuri ulatuse kitsendamist, nii et see hõlmaks vaid tuumikprojekte.