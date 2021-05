«Riigipead ja valitsusjuhid palusid meil esmaspäeval tulla välja valdkonnapõhiste majandussanktsioonidega, mille kehtestamisega me ei ole EL-is harjunud. On ka mõned valdkonnad mis kohe mõttesse tulevad,» ütles Borrell usutluses AFP-le.

«Valgevene on suur kaaliumkloriidi eksportija: 2,5 miljardit dollarit. See kõik liigub läbi Balti riikide. Seda on kerge kontrollida, kui seda tõesti tahta,» lausus ta.