Enim piima juuakse Tartu, Lääne- ja Ida-Virumaal

«Lehmapiim ja sellest valmistatud tooted oma valkude, rasvade, mineraalainete ja vitamiinidega on oluline igas eas inimesele, eriti aga kasvava ja areneva organismi ehk lapse jaoks. Tore, et emad-isad teavad, et piima jõud on kasvamise jõud, sest muidu ei jõuaks piim ega maitsvad piimatooted ka meie toidukorvi ning sealt kasulike piimhappebakteritega edasi laste toidulauale,» kommenteeris uuringu tulemusi Toiduliidu juht Sirje Potisepp.