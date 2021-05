Keskkriminaalpolitsei kahtlustab vabaks.ee juhte pettuses

Täna peeti kahtlustatavatena kinni 31-aastane Marko Vaik ja 30-aastane Ahto Aava ning politseinikud viivad läbi menetlustoiminguid. Tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatakse lisaks kahele mehele ka äriühingut ennast.

Mai alguses esitas finantsinspektsioon riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahenduse teenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud. Samuti puudub tegevusluba investeerimisteenuse pakkumiseks.

Vabaks OÜ juhatuse esimees Marko Vaik teatas varem, et finantsinspektsiooni ühisrahastuse valdkonda selgitav üldine märgukiri on nende jaoks tervitatav ja portaal arvestab seal toodud suunistega.

Investeerimiskelmuse kahtlus tõusis seetõttu, et äriühing on avalikkusele esitanud eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta.

Ühtlasi leidub Eesti internetifoorumites nii mõnigi kurtja, kes portaalile esitatud avaldusele mingisugust vastust pole saanud või on avaldus sootuks tagasi lükatud.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur juhib tähelepanu, et seoses sügisel pensionifondidest vabaneva rahaga on kõrgendatud risk pettusteks. «Igasugused investeerimise ja II pensionisamba rahaga seonduvad pakkumised on politsei teravdatud tähelepanu all ning reageerime kiirelt kuriteotunnustega tegevusele, et võimalikku kahju ära hoida. Investeerimisega kaasnevad alati riskid, mida aitab maandada põhjalik eeltöö. Lepingu sõlmimisel on oluline tutvuda õiguste ja kohustustega, milles kokku lepitakse,» ütles Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on seadusandja finantsvaldkonnas tegutsemiseks loonud kindlad reeglid ning raamid. «Raamistik võimaldab Eestis finantsteenust osutavate äriühingute tegevust kontrollida, et kaitsta investoreid ning veenduda äritegevuse seaduslikkuses. Kuigi investeerimisega kaasneb alati risk, on finantsinspektsiooni järelevalvele allutatud äriühingusse investeerimisel tagatud, et investoritele edastatav informatsioon pakutava teenuse osas ka tegelikkusele vastab ja seda kontrollitakse,» kirjeldas Nurm.

«Erinevate juriidiliste nõksudega kehtestatud reeglitest mööda hiilimine ei anna õigust Eestis ilma loata krediidivahendus- või investeerimisteenust osutada ning seetõttu võib antud juhul olla tegemist kuriteoga,» lisas prokurör.

Paljulubav algus ​Ettevõte Vabaks tuli pensioniraha kiirendusplatvormiga Vabaks.ee välja 12.aprillil. Platvormi äriidee on ühendada teisest pensionisambast oma raha kiiremini kätte saada soovivad pensionikogujad ning investorid, kes raha saamist rahastavad. Pensionikoguja ei saa rakendusega kätte muidugi kogu summat, sest tasuta lõunaid ei ole. Lisaks riigile tasutavast 20% tuleb pensionikogujal portaalile loovutada 16% summast, investorid pidid saama tootluseks umbes 12%. Juba esimesel päeval tekkis vabaks.ee veebilehel suur koormus ja rahataotlusi laekus kuni 3 miljoni euro ulatuses. «Samal ajal liitus ligi 300 investorit ning kutsume üles aktiivselt liituma, sest inimeste huvi teise samba kiire väljamakse vastu on erakordselt suur,» kirjeldas Vabaks OÜ juhatuse liige Marko Vaik varem. 14.aprillil kinnitas Vaik Postimehele, et juba on esimesed soovijad raha kätte saanud. «Esimesed kiired soovijad on oma raha juba kätte saanud,» kinnitas Vaik. «Päringuid on esimese kahe tegutsemispäevaga olnud tohutult. Sisuliselt igas minutis laekub mõni taotlus.» Vabaks.ee juhatuse liige Marko Vaik FOTO: Vabaks.ee «Juhul kui raha soovitakse kasutada kohe, saab seda teha vabaks.ee portaali vahendusel. Näiteks kui kodu katus vajab parandamist ja sellega pole võimalik oodata või soovitakse kogutud pensioniraha kasutada investeeringuna kinnisvarasse või enda tervisesse,» loetles Vaik näiteid. «Vabaks.ee kaudu oma teise samba tulevikus laekuva nõude loovutamine aitab rahasaajal riske maandada juhuks, kui väljamakse tegemise ajaks turg langeb ja väljamakstav raha seetõttu sulama kipub.» Vabaks.ee portaalis Smart-ID või Mobiil-ID kaudu registreerunud kasutajale pakuti valikut, kas võtta teise samba raha välja või teenida tulu investorina.