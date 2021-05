Eesti Panga ökonomist: palgakasv hoogustub oodatust kiiremini

Soosaare sõnul tegi viirusekriisi lõppemise ja nõudluse taastumise ootus ettevõtted selle aasta alguses edasise tööhõive kasvu suhtes optimistlikumaks ning tööjõupuudust tunnetavate tööandjate osakaal on praeguseks võrreldav 2017. aasta alguse tasemega. Need arengusuundumused toetavad ökonomisti sõnul palgakasvu kiirenemist.

Kuigi vaba tööjõudu on turul kriisieelse ajaga võrreldes märksa rohkem, on tööotsijaid ühe vaba töökoha kohta ametialade lõikes juurde tulnud üsna erinevalt.

Keskmisest enam on vaba tööjõu hulk Soosaare sõnul suurenenud kontoritöö, klienditeeninduse ja müügitöö vallas, vähem aga näiteks tippspetsialistide osas. See tähendab, et mõnevõrra on halvenenud vabade töökohtade ja vaba tööjõu sobitumine ning see ei lase palgasurvel kahaneda nii suurel määral, kui töötuse kasvu põhjal eeldada võiks.