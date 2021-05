Alkoholitootjad peavad arvestama uute nõuetega

Teatud piiritusjookide kategooriate juurde on lisatud, et neid võib lõppmaitse ümardamiseks magustada teatud normini ehk kindlaks on määratud lõpptootes sisalduv magusainete kogus invertsuhkruna. Näiteks viina puhul ei tohi lõpptoode sisaldada invertsuhkrus väljendatuna üle 8 grammi magusaineid liitri kohta. Samas on ka piiritusjooke, mida ei tohi magustada isegi mitte maitse ümardamiseks, näiteks viski.