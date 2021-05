Swedbank märgib ülevaates, et koroonakriis on teravalt välja toonud Põhja- ning Baltimaade kroonilised probleemid. Nii on suurenenud ebavõrdsus. Need inimesed, kellele on võimalik teha kaugtööd, kinnisvaraomanikud ning üldse rikkam elanikkond on näinud oma vara suurenemist, samas kui madalamate oskustega inimestel on läinud kehvemini ning neid ähvardab pikaajaline töötus. See trend on Swedbanki hinnangul just eriti murettekitavalt tõsine Baltimaades, kus juba enne kriisi oli suur ebavõrdus ning kõrge vaesusrisk.