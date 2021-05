Taimsete piimatoodete pakendamist reguleeriv ettepanek kukkus läbi

Piimaga seotud termineid nagu «piim», «juust» ja «jogurt» kaitseb juba seadus, ent muudatusettepanek oleks tähendanud seda, et taimset piima ei oleks tohtinud edaspidi müüa sarnases pakendis nagu lehmapiima. Samuti poleks tohtinud taimsete alternatiivide pakenditel kasutada piimatootega sarnanevaid pilte, näiteks kohvil vahutavad sojapiima, ning väljendid nagu «jogurtilaadne», «laktoosivaba» ja «piimavaba» oleks keelatud. Siiski pole terminid nagu «piim» ja «jogurt» endiselt piimavabadel toodetel lubatud.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus veganprogramm Taimsed Valikud tervitab Euroopa Parlamendi otsust. «Taimsete alternatiivide turg on aina kasvamas ning sellest on saanud toidutööstuse tavapärane osa, mida ei saa ignoreerida ega karmide ja absurdsete reeglitega maha suruda. Muudatusettepanek oleks piiranud nende toodete turundamist ja pannud tootjad looma jaburaid sõnamänge, et reeglitest kõrvale hiilida,» ütles Taimsete Valikute programmijuht Anu Tensing.