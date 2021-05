EasyPark ja Fortumo käivitasid Šveitsis m-parkimise

«EasyPark aitab autojuhtidel säästa aega ja raha ning mobiilimaksete käivitamine on üks viis, kuidas saame seda teha. Meil on hea meel käivitada mobiilimaksed Fortumo kaudu Šveitsis, et autojuhid saaksid mugavalt läbi EasyParki rakenduse parkimise eest maksta,» ütles EasyParki makseplatvormi juht Ludvig Ellius.