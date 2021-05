Muhulased avasid oma veebipoe

Muhu vallavanem Raido Liitmäe lisas, et Muhus on läbi aegade targaks peetud neid, kes lisaks teadmistele ka midagi kätega teha oskavad. «Muhu inimesed on ettevõtlikud, osates hoida meie ajalugu, olles samal ajal uuendusmeelsed, luues üha uusi tooteid ent me teame kõik, kui raske on väikeettevõtjal turustada oma tooteid. Muhubrands.com e-pood annab meie käsitöölistele ja väiketootjatele täiendava võimaluse elada ja töötada imearmsal Muhu saarel ning müüa oma kaupa üle laia ilma. Edu MuhuBrand.com-le ja võin kindlalt öelda, et Muhu inimesed on oma kätega ning vaimujõuga loonud Eesti ühe mõnusama ning hinnatuma elukoha,» sõnas vallavanem.