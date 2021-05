Šveits lõpetas leingupaketi läbirääkimised Euroopa Liiduga

President Guy Parmelin ütles Bernis ajakirjanikele, et Šveits lõpetab raamlepingu läbirääkimised. See otsus võib ohustada riigi suhteid oma suurima kaubanduspartneriga.

Brüssel ei teinud saladust oma kannatamatusest lüüa lukku raamlepe, et ühtlustada lepingupakett, mille üle on läbi räägitud viimased 13 aastat.

Oma avalduses teatas Šveitsi valitsus ehk liidunõukogu, et tegi kolmapäeval kokkuvõtte kõneluste tulemustest. «Võtmeküsimustes on Šveitsi ja ELi vahel põhimõttelised erimeelsused,» öeldakse avalduses. «Seetõttu pole täidetud lepingu allkirjastamise tingimused. Liidunõukogu võttis täna vastu otsuse lepingut mitte allkirjastada ning andis sellest ka ELile teada.»

Euroopa Komisjon teatas, et tal on Šveitsi otsuse pärast kahju, sest raamleppe puudumine võib kõigutada Šveitsi suhteid Euroopa Liiduga ajal, mil üle poole Šveitsi ekspordist liigub seda ümbritsevasse ühendusse.

Alates 2008. aastast on EL nõudnud, et Šveits peab enne uute kahepoolsete lepingute sõlmimist sõlmima raamlepingu.

Hoolimata kolmapäevasest otsusest teatas Bern, et soovib pidada Brüsseliga poliitilisi läbirääkimisi. «Liidunõukogu usub, et koostöö hoidmine ning juba kehtivate lepingute süstemaatiline järgimine on nii Šveitsi kui ka Euroopa Liidu huvides,» kinnitas valitsus. «Seetõttu soovib liidunõukogu alustada Euroopa Liiduga poliitilist dialoogi jätkuva koostöö osas.»