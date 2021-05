Rootsi pangad seisavad silmitsi uue maksuga, mis läheb kriisikulude katteks

Sotsiaaldemokraatide ja roheliste koalitsioonivalitsus on juba varasemalt selgelt öelnud, et nad kavatsevad kehtestada pankadele lisamaksu väites, et pangad kujutavad majanduse stabiilsusele suuremat riski kui enamik teisi tööstusharusid, kirjutab Bloomberg.

«Ma oleme näinud finantskriisi, mis on läinud maksma üüratu summa, nii et on mõistlik, et ka pangad peavad andma oma panuse,» ütles Rootsi finantsturgude minister ja roheliste partei liige Åsa Lindhagen teisipäevases intervjuus. Ta lisas, et miski ei viita sellele, et tööstus ei suudaks sellist maksu endale lubada. «Pankadel läheb selgelt väga hästi ning nad pole justkui väga keerulises olukorras.»