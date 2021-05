E-poed on saanud moekaupade peamiseks müügikanaliks

Baltika Grupi andmejuht Roger Puks märkis, et koroonapandeemia tõi müügitegevusse ootamatuid väljakutseid.

«Kui traditsiooniline kauplustes müük enam võimalik polnud, tuli kiiresti ja efektiivselt investeerida e-kaubandusse. Nii oleme laiendanud enda e-kaubanduse osakonda ühelt töötajalt kümnele inimesele ning samuti organiseerinud ümber kogu oma logistikaahela, et tellimused ja tagastused sujuvalt ja kiiresti kohale jõuaksid,» kirjutas Puks pressiteatesse.

Puma kaubamärki esindava Leedu ettevõtte Lifestyle Trade'i müügijuht Skirmantė Liutkutė tõdes, et pandeemia suunas ka spordikaupade müügi veebi.

«Veebi üle minnes saime aru, kuidas erineb seal ja poes müümine, näiteks pidime toote esindusliku välimuse edasiandmiseks tegema oluliselt rohkem tööd. Olulised on kvaliteetsed fotod ja tarbija kodukeeles olevad tootekirjeldused. Tehtud investeering e-kaubandusse tasus end ära,» märkis Liutkutė.

Moebrändide esindajad nõustuvad, et e-poed on moetoodetele saanud juhtivaks müügikanaliks ning selles osas lähiajal muutuseid oodata ei ole. «Erinevate müügikanalite arendamine on moetööstuse tulevik. E-kaubandus võimaldab jõuda uute klientideni, kes pole varem meie kauplusi külastanud,» selgitas Puma kaubamärgi müügijuht.

Pigu Gruppi kuuluva Kaup24 kauplemisplatvormi juht Raimondas Zilénas märkis, et veel mõni aeg tagasi oli klientidel raske ette kujutada, et T-särki on võimalik osta ilma seda proovimata või kotti osta seda päriselt katsumata.

«E-kanalites müüjad on pidanud muutunud ootustega kohanema ja panustama paremasse kogemusse: pakkuma üksikasjalikke kirjeldusi, kvaliteetseid fotosid ja palju muud,» ütles ta.

Tema sõnul võib kindlalt öelda, et veebist moetoodete ostmine on muutunud paljude Balti riikide tarbijate igapäevaelu lahutamatuks osaks ning ta on kindel, et riiete, jalatsite ja aksessuaaride veebist ostmise trend jätkub ka tulevikus.