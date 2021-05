Uuring: poole aasta pärast plaanib reisida juba iga kolmas inimene

«Praeguses maailmas on koroonakriis ilmselt olulisim reisimise võimalikkust ning ka inimeste reisihuvi ja -eelistusi mõjutav aspekt,» sõnab laevafirma DFDS Eesti turundusspetsialist Merje Vari. «Ent nüüd, mil paljudes riikides on vaktsineeritud järjest suurem osa rahvastikust ning ka reisipiirangud on vähenenud, muudab see inimesed nähtavasti ka reisimise osas optimistlikumaks.»

Värskest uuringust selgub, et eestlased ei ole siinjuures erandiks: Eesti inimeste reisihuvi on aasta algusest saati iga kuuga järjest kasvanud ning turvaliseks peab reisimist juba iga kümnes inimene. «Taju turvalisusest julgustab inimesi ka reisiplaane seadma ning poole aasta pärast plaanib reisida juba pea 30% Eesti inimestest,» kommenteerib Vari. «Ootuspäraselt toovad need, kes lähiajal välisriiki reisida ei plaani, peamiste põhjusena välja reisipiirangud või karantiini ning kartuse nakatuda koroonaviirusesse.»

Populaarseim reisikuu on oktoober

Ehkki populaarseim kuu reisimiseks on sügiskuu oktoober, plaanib enamik Eesti inimestest siiski reisida just suvekuudel, kõige menukamateks kuudeks on seejuures august ja juuni.

Ent kuidas on viirus muutnud inimeste reisieelistusi?

«Pandeemia on mõjutanud seda, kuidas Eesti inimesed oma reise broneerivad: võrreldes koroonakriisi-eelse ajaga plaanivad ligi kaks inimest kolmest oma reisi broneerida planeeritud väljasõidule lähemal ajal ning veerand inimestest lausa viimasel hetkel,» avab Vari. «Võib öelda, et Eesti inimeste hinnatundlikkus ei ole seevastu eriti kasvanud – üle poole vastajaist arvavad, et nende reisieelarve ei ole väiksem koroona-eelse aja eelarvest.»

Ka transpordivahendi valimise mõttes on Eesti inimeste mõttemaailmas tajutavad muutused. «Plaanitakse kasutada rohkem selliseid just selliseid transpordiviise, kus on korraga koos väiksem hulk inimesi,» selgitab Vari. «Võrreldes koroonakriisi-eelse ajaga reisib 30% inimestest välisriiki tõenäolisemalt just autoga.»

Ta kinnitab, et lisaks autoreiside turvalisusele on oma sõiduvahendiga reisimisel veelgi boonuseid. «Oma reisiteekonda saab nii paindlikult planeerida ning näiteks laevaga ülesõite kasutades on sihtkohtade valik veelgi laiem.» Samuti saab lemmikloomad kaasa võtta. Reisi ümberbroneerimine on DFDSis 2021. aastal tasuta.