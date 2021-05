Ehkki otseseid tagasilööke Valgevenele rakendatavate võimalike sanktsioonide pärast enamasti ei kardeta, ollakse valmis selleks, et teatud sektorid võivad valusal kombel pihta saada. Mitu Valgevenega äri ajavat ettevõtet loobus kommentaaridest põhjusel, et neil puudus huvi poliitilistel teemadel kaasa rääkida.

Kodumaise kapitaliga investeerimisfirma Kaamos Group juht Marek Pohla tõdes, et olukord on kindlasti tõsine. «Jälgime arenguid väga tähelepanelikult,» märkis ta ja lisas, et ettevõtluse seisukohalt muutub olukord alati keerulisemaks siis, kui sanktsioonid hakkavad mõjutama kaupade ja/või inimeste vaba liikumist.