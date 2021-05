RMK nõukogu sai uue esimehe ja aseesimehe

Uus RMK nõukogu esimees Randel Länts lausus, et ühiskonna ootused RMK-le on viimase kuue aastaga muutunud, mistõttu on nõukogul kohustus ootustele vastata nii metsamajandamisel kui ka suhtlemisel kohalike inimestega. «Esimehena pean oluliseks, et riigitulundusasutusena oleks RMK avatud ja koostööle orienteeritud ning siinjuures tuleb kindlasti pöörata tähelepanu kohalike kaasamiseks kodulähedaste metsade majandamisel,» tutvustas Länts.