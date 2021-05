Saku Õlletehasel on vastutustundlikkus ja keskkonda säästev tootmine olnud tähtsal kohal juba palju aastaid. Seda näitavad ka mitmed tunnustused. Üks suurimaid soojusenergiatarbijaid Õlletehases on keedumaja, moodustades ligikaudu 50% kogu tootmise aastasest soojusvajadusest. Investeerisime tunamullu soojusvahetisse keedumajas, et püüda enne atmosfääri juhtimist kinni õllevirde keetmisel aurus sisalduv kogu kondenseerumissoojus ja taaskasutada see tehases. Seega - ühe õlle tegu paneb sisuliselt aluse teise pruulimisele. Kuid see on vaid üks näide sellest, kuidas ressursse loodussäästlikult (taas)kasutada ning Saku Õlletehase ökojalajälge vähendada. Kõike seda eesmärgiga jõuda 2030. aastaks süsinikheitmete nulltasemeni.