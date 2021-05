Haridusministeerium toetab koole kuue miljoni euroga

«Täiendav raha koolidele on mõeldud selleks, et õpilased saaksid õppimisel võimalikult palju oma vajadusest lähtuvat tuge,» selgitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. «On selge, et distantsõppe ajal on osa lastel tekkinud õpilüngad. Nendega tegelemine nõuab võimalikult õppijakeskset lähenemist,» ütles ta.