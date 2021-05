WhatsApp blokeeris kümnete palestiina ajakirjanike kontod

Veidi pärast 11 päeva kestnud konflikti lõpetanud vaherahu jõustumist reedel said kaks uudisteagentuuri AFP Gaza büroo ajakirjanikku WhatsAppis teate, et nende kontod on blokeeritud.

Vabaühendus Arab Center for the Development of Social Media teatas, et WhatsAppi kontode blokeerimine ei olnud isoleeritud vahejuhtum. Ühenduse teatel tuvastati perioodil 6.-19. mai 500 juhtumit, kus palestiinlaste digiõigusi rikuti.