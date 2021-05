«Turismis on niigi keerulised ajad ja seda ei kasutata ära lennuhindade tõstmiseks,» ütles Reisibüroode Liidu MTÜ juhatuse liige Silvi Kruusenvald.

Kruusenvaldi sõnul on tegemist suhteliselt väikese jupiga, mis lennureisile juurde tuleb ja see väljendub reisija jaoks eelkõige pikemas ajakulus. Peamiselt puudutab see Türki ja Bulgaariasse suunduvaid lende.