Vicky Brock on tuntud ja teenekas IT-ettevõtja, keda on kodumaal tunnustatud mitme kõlava tiitliga: 2019. aastal nimetati ta Šotimaa naiste tehnoloogiaauhindade jagamisel aasta kõige inspireerivamaks naiseks, 2017. aastal tunnustati teda Šotimaa aasta kõige inspireerivama äritegelase nimetusega ja 2014. aastal sai ta naiste tehnoloogiauhindade jagamisel aasta innovaatoriks. Tema üks neljast varem käivitatud idufirmast Clear Returns pälvis Euroopa Komisjonilt tiitli Top Tech Startup In Europe. Ta on Šotimaa naisettevõtluse suursaadik ja avatud teadmiste fondi NXD emeriitdirektor. Teda on nimetatud üheks parimaks naissoost tehnoloogiajuhiks, keda Forbes jälgib.