Rahvusvaheline Valuutafond ütles, et maailm suudaks 2022. aasta keskel «panna pandeemile lõpu», vaktsineerides 60 protsenti maailma elanikkonnast, mis läheks maksma 50 miljardit dollarit. Seda ajal, mil rikkad riigid ja vaktsiinitootjad on lubanud tegeleda ebavõrdsusega, mis õõnestab ülemaailmset koronaviiruse vastast võitlust, kirjutab Financial Times.