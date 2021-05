Tegemist on uue EL-i eelarve tuluallikaga, milles liikmesriigid mullu kokku leppisid. Eesti maksab EL-i eelarvesse sisse riigieelarve kaudu tervikuna. See on nn liikmemaks, mille suurus sõltub Eesti kogutavast tollimaksutulust, käibemaksubaasist, jõukusest suhtes teiste liikmesriikidega (RKT) ja alates 2021. aastast ka ringlusesse mitte võetud plastpakendijäätmete kogusest.