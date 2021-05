Kullerifirma hoiatab levivate petukirjade eest

DPD Eesti teatel on taas liikvel petukirjad, mis kasutavad DPD sümboolikat ning üritavad inimestelt raha ja andmeid välja petta. Nii üritati viimati soomekeelse kirjaga väita, et inimesele on saadetud raha, mille saamiseks peab adressaat omakorda raha välja käima.

«Antud kirjade puhul on kasutatud DPD värve, pilte ja sümboolikat, kuid alati tasub jälgida, kust e-maililt on kiri tulnud või kuidas palutakse edasi suhelda. DPD Eesti kasutab üksnes @dpd.ee meilidomeeni ja me ei saada kirju näiteks gmail.com aadressidelt,» ütles DPD Eesti AS müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.