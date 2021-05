Õpilasfirmade konkursil selgusid Eesti parimad noorte loodud e-poed

«Võistlus oli äärmiselt tasavägine, sest rohkelt oli põnevaid äriideid, kus tähtsustati kasutajamugavust ja mõeldi tõesti äriliselt,» kirjeldas Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. «Õpilasfirmad on juriidiliselt keerukas seisus, kuna neil ei ole võimalik pangalinke kasutada ja kõike seda, mida «päris e-poes» vaja. Aga võib uhkusega öelda, et noorte loodud e-poed on igati konkurentsis. Kindlasti on tegemist jätkusuutlike e-äridega, mis võiksid nõuannete järgimise järel lausa maailma vallutama minna.»