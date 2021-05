Taavi Aas vahetas Lennuliiklusteeninduse nõukogu juhi välja

«Tegemist on olnud väga põneva perioodiga. Lennuliiklusteenindus on raskes majanduslikus olukorras teinud julgeid ja vajalikke otsuseid. Hea koostöö omanike ja juhtkonna vahel aitab ettevõttel olemasolevast kriisist tugevana väljuda,» ütles Priit Põldoja.

Kuldar Väärsi on Milrem ASi juhatuse esimees ja omanik. Milrem AS on robootika- ja autonoomsete süsteemide arendaja, mis keskendub mehitamata maismaasõidukite tootmisele nii tsiviil- kui ka kaitsetööstusele. Kuldar Väärsi juhtimisel on ettevõte kujunenud Euroopa tehnoloogia liidriks robootikasüsteemide osas. Varasemalt on Kuldar olnud tegev Elektriraudtee ASi (Elron) ja bussifirma SEBE juhatuses.