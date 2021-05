Lugeja küsib: mida teha, kui tööl tehakse pidevalt põhjendamatuid etteheiteid?

Tööandja peab hoolitsema töötaja vaimse tervise eest

Võimalik on ka vaadata ja kuulata erinevaid ettekandeid ja konverentse vaimse tervise hoidmise teemal, enamasti on need praegusel aja veebist kättesaadavad. Näiteks korraldab tööinspektsioon vaimse tervise konverentsi 26. mail, täpsem info tööinspektsiooni lingilt .

Peamine sõnum aga on, et abi tuleb otsida, ja seda võimalikult kiiresti. Esimene julge samm on juba tehtud – on teadvustatud, et on probleem. Nüüd tuleb leida endas jõudu astuda ka järgmine samm – otsida abi. See on kangelastegu!