Rootslaste lahendus suletud maapoodidele: põllule rajatud toidukonteinerid

Stockholmist 80 kilomeetri kaugusel asuvas mõnesaja elanikuga Veckholmi külas suleti viimane toidupood enam kui kümme aastat tagasi. Pooleteise aasta eest pani uksed kinni ka bensiinijaam, kust külarahvas oli poe kadumisel harjunud esmatarbekaupu hankima.

Bensiinijaama sulgemise järel ei jäänud inimestel muud üle, kui võtta ette pooletunnine autosõit lähimasse kauplusesse jõudmiseks.

Eelmise aasta juulis jõudis külarahvani aga lahendus, mis lubab piima ja leiva osta taas kodu lähedalt.

Ööpäev läbi avatud ning keset põldu paiknevas konteineris müüb 20-ruutmeetrine konteinerpood sadu kaubaartikleid. Ühtegi kassapidajat seal ei näe.

«Juba mõnda aega polnud meie külas toidupoodi ja ma arvan, et enamik siin elavatest inimestest tundis sellest tõesti puudust,» ütles Veckholmi mesinik Giulia Ray AFP-le. «See on nii mugav,» lisas naine, kes lisaks poodlemisele varustab poeriiuleid ka enda meega.

Nutitelefonita jääb ukse taha

Toidukonteinerisse pääsemiseks on vaja nutitelefoni rakendusega avada supermarketi uks. Kogu tegevus toimub ühe turvakaamera valvsa pilgu all.

Sellist lahendust võimaldab kasutada tõik, et Rootsi on üks maailma digitaliseeritumaid riike. 2019. aastal oli nutitelefon olemas 92 protsendil rootslastest. Seetõttu toetuvadki nii Veckholmi külasse konteineri püstitanud Lifvs kui ka konkurendid AutoMat ja 24Food ukse avamisel just nutitelefonile.

Kuigi suurte supermarketite arv on viimase 24 aastaga Rootsis peaaegu kolmekordistunud, on suletud maapoed vähendanud märkimisväärselt kaupluste koguarvu riigis. Rootsi statistikaameti andmetel on toidupoodide arv (kõik kauplused suurtest supermarketitest kuni väikepoodideni) langenud 7169-lt 1996. aastal 5180-le 2020. aastal.

Lifvsi kaasasutaja Daniel Lundh, kes on viimase kahe aasta jooksul avanud Rootsi maapiirkondades ja linnades peaaegu 30 mehitamata kauplust, näeb lahendust just konteinerites. «Selleks, et hoida kliendi jaoks madalat hinda, peame suutma kontrollida oma tegevuskulusid. See tähendab nii üüri kontrollimist - seetõttu on kauplused üsna väikesed - kui ka personalikulude kontrolli all hoidmist,» sõnas Lundh AFPle.

«Tuleme siia kolm korda nädalas ja ostame siit vajalikku kraami,» ütles paar nädalat piirkonnas töötanud tehnik Lucas Edman AFP-le. «See on natuke kallim, kuid sobib mulle. See on hind, mida ma võin maksta, kui ma ei lähe kaugemal asuvasse teise poodi.»

AFP visiidi ajal skannis Edman oma telefonis oleva rakendusega oma pitsasid ja karastusjoogi, mis on seotud tema pangakonto ja riikliku identifitseerimissüsteemiga. Kaupluse kinnitusel on see vargusevastane lisatagatis.

Poe juhataja Domenica Gerlach käib tööl vaid kord nädalas, et viia lettidele uut kaupa. FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Peter Bookil, Enköpingi omavalitsusjuhil on tema vallas avatud kolme konteineripoe kohta öelda vaid häid sõnu. «See hõlbustab sammu siia elama kolimiseks, kui on teadmine, et selline võimalus on olemas,» ütles ta.

Külainimeste kohtumispaik

Iroonilisel kombel toimivad - sageli pärapõrgus asuvad - konteinerid ka kohalike elanike kohtumispaigana. «Tulete siia, võtate bensiini ja lähete poodi sisse. Võib juhtuda, et keegi teine on ka samal ajal poodi tulnud. Siis saate vestelda,» ütles Ray.

Vallavanem Book kordas seda mõtet ja lisas, et kohtumised sellistes kauplustes võimaldavad kogukonda ühendada.

«Mu ema elab samuti siin lähedal ja see on olnud pood, mida ta kogu selle aja on saanud kasutada. Mujal poodides pole ta pandeemia ajal käinud,» rääkis Ray oma 75-aastase ema kohta. «See on olnud tema jaoks pääsetee poeni.»