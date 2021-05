Urve Palo lahkub kasiinofirma juhi kohalt

«Need on olnud kaks aastat täis intensiivset muutuste juhtimist kogu ettevõttes, mille tulemusena on mitu aastat suures kahjumis töötanud ettevõte tänaseks tugevalt rööbastel tagasi,»kirjeldas Urve Palo. Kasiinode taasavamise protsessi plaanib Palo lõpuni viia, kuid seejärel annab teatepulga üle uuele juhile.

Palo ühendas kahe aastaga kaks kasiinofirmat ja restruktueeris nii organisatsiooni kui Fenix Casinode võrgu. «Minu lähtekohaks 2019. aasta varasügisel oli 22 protsenti turuosa ning kevadel 2021 on see kasvanud 29 protsendi suuruseks, kusjuures meie kasiinode arv on selle perioodi jooksul vähenenud kolme võrra,» sõnas Palo ja lisas, et 3-4 miljoni suurused aastakahjumid on tänaseks ajalugu.