Koroonapandeemia kasvatas vegantoodete nälga

Pärast hoogsat debüüti Nasdaqil neljapäeval ja veel üht tõusu reedesel börsipäeval on Rootsi ettevõtte väärtuseks nüüd umbes 13 miljardit dollarit (10,7 miljardit eurot), mis on tugev tase firma kohta, kes teenis mullu 421 miljonit dollarit käivet kaerapõhise piima, jäätise ja muude toodete müügist, mis pole valmistatud kosmoseajastu tehnoloogiaga.

Oatly pole sel alal sugugi üksi. Nestlé​ tõi mais välja uue hernestest valminud piima, mis on lisandus taimepõhistele burgeritele, vorstidele ja tuunikalale. Oma hiiglaslikus kohvikuketis pakub Starbucks nüüd nelja koort, mis on tehtud millestki muust kui lehmapiimast: sojast, mandlitest, kookospähklitest ja alates märtsist ka kaerast. Ning Singapuris on tarbijatel alates detsembrist võimalik osta loomsetest musklirakkudest koosnevat laboris kasvatatud kanaliha.