TikToki juht lahkub ametist, et rohkem unistada

Kuid alles 38aastasena on ta ka avastanud, et Hiina tormilise tehnoloogiaala tipus püsimisega kaasneb ränk poliitiline ja juhtimiskoorem.

Zhangi idufirma ByteDance omab videoäppi TikTok, mille kaleidoskoopiline 15- kuni 60-sekundilistest klippidest koosnev voog sisaldab kõike juuksevärvimise õpetustest tantsusammude ja igapäevaelu naljadeni.

Endine programmeerija alustas ByteDance’i 2012. aastal oma ülikooli- ja toakaaslase Liang Ruboga, kes on ettevõtte personalijuht ja asub tänavu Zhangi asemel tegevjuhiks. Zhang ütles, et neid ühendas «armastus arvutite vastu», nad ostsid kahe peale arvuti ja kuvari, kui õppisid koos ühes Hiina tippülikoolis Tianjini linnas riigi põhjaosas.

Seejärel lõikas ta mainet, aidates teistel tudengitel arvuteid paigaldada – sel moel kohtus ta oma ülikooliaegse armsamaga, kellega ta hiljem abiellus.

Lahkumiskirjas, mis pole koormatud tippjuhtidele omase rituaalse enesekiitusega, ütles Zhang, et lahkub juhikohalt, sest tal puuduvad juhioskused ja ta eelistab tehnoloogiahiiglase juhtimise «unistada sellest, mis võiks olla võimalik». Ta loodab ka keskenduda «sotsiaalsele vastutustundlikkusele» ja ta juba kuulub Hiina suurimate heategevuseks annetajate hulka.

Ent ta astub tagasi ajal, millal paljudele Hiina tehnoloogiafirmadele rakendatakse suurt survet, kui Peking ründab oma digitaalhiiglasi, kellel on tohutu mõju miljonite Hiina tarbijate üle.

Forbesi järgi on Zhang 36 miljardi dollariga praegu Hiina rikkuselt viies inimene. Kuigi ta kuulub Pekingi miljardäride klubi ülemisse ešeloni, on Zhang oma otsekohese lahkumiskirja järgi «mitte eriti sotsiaalne, eelistades üksildasi tegevusi, nagu veebi olemine, lugemine, muusika kuulamine».

Ettevõtte igapäevase juhtimise üle andmine järgib teiste tehnoloogiamagnaatide sarnaseid samme, nagu tegi e-kaubanduse hiiglase Pinduoduo asutaja Colin Huang.

«Tehnoloogiaettevõtete regulatsioonikeskkond Hiinas on kujunenud pidevalt muutuvaks ja see nõuab palju energiat ja pingutusi,» ütles Pekingis asuva butiikinvesteerimispanga Chanson & Co direktor Shen Meng. «Nii suures firmas kui ByteDance kahe mütsi kandmine on lihtsalt liiga stressirikas.»

Õige hetke nägemine

Nooruslik firma tunneb uhkust tehisintellekti kasutamise üle, et isikustada uudistevoogu vastavalt kasutajate huvidele, jälgides hoolega Hiina noorema põlvkonna vajadusi. Zhang ütles, et firma edu taga on «võime teha innovatsiooni just õigel hetkel».

Kontserni esimene põhitoode oli tohutult populaarne Hiina uudiste koondamise äpp Jinri Toutiao ja firma menukamate toodete hulka kuuluvad praegu TikToki Hiina versioon Douyin ning tootlikkuserakendus Lark. ByteDance’il on üle 60 000 töötaja enam kui 30 riigis ning TikTok on kogunud tohutu kasutajaskonna USAs ja Kagu-Aasias.

«ByteDance on piisavalt küps, et ta saaks tagasi astuda,» ütles väärtpaberianalüüsifirma DZT Research Singapuris paiknev analüütik Ke Yan. «Ta saab nüüd valikuliselt teha seda, mida peab oluliseks, selle asemel, et olla tegevjuht, kes peab tegelema kiirete asjadega.»

Kuid end unistajana kirjeldaval mehel on lasunud suur surve veenda maailma selles, et TikTok ei anna kasutajate andmeid üle Hiina kommunistlikule parteile. USA endine president Donald Trump esitas ByteDance’ile seoses turbeküsimustega rea nõudmisi, sealhulgas üleskutse müüa TikToki USA tegevus Ameerika firmale, ähvardusega see muidu sulgeda.

ByteDance on ka saanud USAs ja Pakistanis tegevuskeelde ja trahve sisu või andmete kogumise pärast ning Indias on see keelatud Delhi ja Pekingi vaheliste teravate pingete tõttu.

Zhang on selle surve tõttu igatsenud lihtsamat tööelu. «Tulin järeldusele, et üleminek tegevjuhi rollist koos kõigi selle igapäevaste kohustustega annaks mulle võimaluse omada suuremat mõju pikaajalistele tegevustele,» kirjutas ta oma lahkumisteates. Liidrirollist lahkudes loodab endine programmeerija saada «ruumi», et võtta «ettevõttest objektiivsem perspektiiv».