Apple'i juht kohtusaalis: asi pole rahas

Cook oli mängu Fortnite arendaja Epic Games poolt algatatud kohtuasjas viimane tunnistaja ja kaitses tugevalt Apple’i kõikide rakenduste, mida firma iPhone’ide ja iPadide kasutajatele pakub, ülevaatuse ja heakskiidu protseduure.

«Me ei saaks enam lubada… privaatsust, ohutust ja turvalisust,» ilma turgu täielikult kontrollimata, ütles Cook, kui teda föderaalkohtus Californias küsitles Apple’i advokaat Veronica Moye.

Cook ütles, et Apple’i ülevaatuse protsess aitab hoida eemal pahavara ja muid probleemseid äppe, luues tarbijatele ohutu koha. Ilma selle ülevaatuseta veebiturg «muutuks toksilist laadi segaduseks,» ütles ta. «See oleks kohutav ka arendajale, sest arendaja sõltub sellest, et pood oleks ohutu ja usaldatud koht.»

Cooki tunnistus pani punkti kõmulisele kohtuprotsessile, mis algas sellel kuul ja milles Apple’it süüdistatakse oma turul monopoli ärakasutamises, luues «müüriga piiratud aia», mis pigistab äpiarendajaid.

Populaarse mängu Fortnite valmistaja Epic tahab sundida Apple’it avama turu teistele osapooltele, kes soovivad minna mööda Apple’i protseduuridest ja kuni 30protsendistest vahendustasudest. Apple viskas Fortnite’i mullu oma App Store’ist välja.

Asi pole rahas

Ristküsitluse all väitles Cook Epicu advokaadi Gary Bornsteiniga App Store’i kasumlikkuse üle. Cook vaidlustas Epicu väite, et firma kasumimarginaal äppide pealt on umbes 80 protsenti, kuid rahalisi detaile konfidentsiaalsuse tõttu kohtus ei paljastatud.

Apple’i juht ütles, et ettevõtte maksesüsteem, mille vastu Epic protsessib, on loodud tarbijate kasutusmugavuse, mitte niivõrd raha pärast. «Me paneme alati tarbija kõige keskmesse, mida teeme,» ütles Cook. «Sellel pole midagi tegemist rahaga.»

Oma tunnistuse ajal kaitses Cook Apple’i poliitikat takistada äppidel tarbijate suunamist teisele platvormidele ostma mängude ja muude teenuste tellimusi või krediite. «See oleks sama, kui Best Buy reklaamiks, et võite minna üle tänava Apple’i poodi iPhone’i ostma,» ütles ta.

Kuid ringkonnakohtunik Yvonne Gonzalez Rogers leidis Cooki tunnistuse lõpus viimasele esitatud karmide küsimuste käigus, et Apple’i osa on liiga suur isegi siis, kui see pärast esimest aastat 15 protsendile langetatakse. «See paistab olevat ebaproportsionaalne,» ütles kohtunik Cookile. «Pärast seda esimest suhtlust… arendaja hoiab neid kliente, Apple teenib neilt ainult kasumit.»

Cook vastas kiiresti: «Ma näen seda teisiti,» ja lisas seejärel: «Me loome poes terve hulga äri ja me teeme seda nii, et toome sinna suurima publiku.»

Apple ei luba oma populaarsete seadmete kasutajatel laadida äppe alla kusagilt mujalt kui oma App Store’ist ja arendajad peavad kasutama Apple’i maksesüsteemi, mis võtab oma vahendustasu.

Epicu advokaat küsitles Cooki ka Apple’i kokkuleppe osas Google’iga, mis on iPhone’i tootja veebisirvija Safari vaikeotsimootor, mis on samuti üks teema, mida konkurentsiametnikud uurivad. Cook tunnistas, et Google maksab selle positsiooni eest, kuid lisas, et Apple sõlmis leppe «kasutaja parimates huvides».

Protsess Oaklandis algas, kui Apple on suure hulga äpiarendajate surve all oma App Store’i kontrollimise pärast, mis kriitikute sõnul kujutab endast monopolistlikku käitumist. EL on esitanud Apple’ile ametliku süüdistuse muusika voogedastuse konkurentide ebaõiglaselt väljasurumises Rootsis-baseeruva Spotify ja teiste kaebuse põhjal, mis väidab, et California kontsern kehtestab reeglid, mis eelistavad tema enda Apple Musicut.