Meremehed esitasid Aasale koondamistega seotud arupärimise

Oma pöördumises märgib EMSA, et on 2020. aastal korduvalt muret tundnud meremeeskonnale jätkuvalt arusaamatu reorganiseerimise osas, mis puudutas merenduse riiklikku korraldamist ja sellega seoses ainukese, siiani merendusvaldkonna toimimise eest vastutanud veeteede ameti likvideerimist.

EMSA tõi välja, et toona kinnitas Aas ametiühingule, et kogu veeteede ameti ametnikkond jätkab uue ühendameti koosseisus eraldi veeteede teenistuse näol.

EMSA teatas, et praeguseks on neile teadaolevatel andmetel töölepingud lõpetatud 13 veeteede ameti töötajaga, sealhulgas merendusvaldkonna võtmepädevusi omavate juhtkonna liikmetega nagu haldusjuhiga, IT juhiga, arendusdirektoriga, finantsjuhiga, juriidilise osakonna ja personaliosakonna juhiga, tugiteenuste juhiga ja teistega.

EMSA sõnul otsustati tööle mittesobivuse üle komisjonis, milles oli jäme ots tollase transpordiameti ametnikkonna käes ehk komisjon ei olnud ametiühingu hinnangul valdkondlikult tasakaalus.

Ametiühing meremeeskonna esindajatena küsis oma pöördumises ministrilt, kes on need isikud ja millised on nende pädevused merenduses, kes võtsid üle meresõiduga kursis olevate juhtivate spetsialistide töökohad.

EMSA teatel tutvustas eelmisel reedel transpordiameti juht Kaido Padar praeguse ühendameti töötajaskonnale ameti uut struktuuri, millest on kadunud valdkondlikud teenistused. Selline lähenemine on EMSA hinnangul üllatav ja mõistetamatu.

EMSA sõnul on täiendavalt kavas koondada merendusega tegelenud spetsialistide ametikohti. Ametiühingu andmetel likvideeritakse kaubalaevastiku taasloomisel võtmerolli täitnud merenduse konkurentsivõime osakond ja hüdrograafia ning veeteede teenistus, kuigi aasta algul kinnitati rahvusringhäälingu raadiosaates avalikkusele, et teenistus jätkab uue transpordiameti koosseisus.

EMSA tõi pöördumises välja, et nii riik kui tööandjad ja töövõtjad, on viimasel paaril aastal korduvalt deklareerinud, et merenduse riiklik korraldus on liialt killustunud ja vastutusvaldkonnad hägustunud. Üheskoos on leitud, et merenduse riigipoolset korraldamist tuleb täiustada.

Selleks on EMSA teatel loodud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde merenduse asekantsleri töökoht ja moodustamisel eraldi osakond, mis oleks pidanud igapäevases töös toetuma transpordiameti merenduse teenistusele.

Ühendameti juht on EMSA hinnangul asunud tegudele vastupidises suunas. Lisaks on EMSA andmeil selgunud, et uuel merendusvaldkonna asekantsleril puuduvad rahalised vahendid ka töötajate palkamiseks otse iseenda alluvusse.