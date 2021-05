Tõukerataste uputus Tallinnas: operaatorid võitlevad turuosa pärast, linn vaatab plaksutades pealt

Tähelepanelikud liiklejad on ehk märganud, et sel aastal näib Tallinna tänavail olevat rohkem renditõukerattaid kui iial varem. See tunne ei peta: pealinna suurim operaator Bolt kinnitabki oletust. «Lisasime eelmistel nädalatel Tallinna teedele rohkem tõukerattaid, et suurenenud nõudlusele vastu tulla. Kokku on Tallinnas 1000 Bolti tõukeratast,» vastab firma pressiesindaja Kristiin Jets Postimehe päringule.