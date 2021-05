Scania eesmärgiks on muuta maailma transpordisüsteem säästvaks ja jätkusuutlikuks

Praegu toimuvat sõidukite, veokite ja busside elektrifitseerimist võib võrrelda aurumasinatelt bensiinimootoritele üleminekuga 120 aastat tagasi, sest vedelkütuseid oli tõhusam kasutada kui kivisöel töötavaid aurumootoreid. Samasugune hüpe toimub nüüd, sest elektrimootorid on sisepõlemismootoritest ca 3 korda energiatõhusamad ja ei kaota lisaks auto liigutamisele energiat soojuseks.

FOTO: SCANIA Eesti AS

Lisaks energia- ehk kütusekulu vähendamisele on jalajälje kahandamisel peamine küsimus, kuidas asendada fossiilsete kütuste kasutamine taastuvatest allikatest pärit energiaga. Üheks heaks ja Eestis juba olemasolevaks võimaluseks on biometaani ehk rohegaasi (CNG või LNG) kasutamine raskeveokites ja bussides ning soovi korral ka ettevõtete sõidukites. Biometaani jalajälg on 80-90% väiksem kui fossiilsel diiselkütusel ja selle tooraineks on Eestis tekkinud jäätmed. Nii et lisaks kodumaisele kütusele aitate sel viisil kaasa ka keskkonna puhtamaks muutmisele ringmajanduse abil.

Iga ettevõte peaks oma tegevuse üle vaatama kohe

Siinkohal peaks olema igal Eesti ettevõttel eesmärgiks otsida juba täna võimalusi oma äritegevuse ja tootmisega seotud transporditeenuste jalajälje vähendamiseks. Uurige, missuguste veokitega teie kaupa veetakse ja küsige vedajalt CO2 näitajaid. Kas tegemist on kõige väiksema kütusekulu ja heitmetega EUROVI veokitega? Kas vedaja kasutab ainult fossiilset diiselkütust või on veokipargis ka gaasi- või elektri/hübriidsõidukeid? Mida on vedaja teinud taastuvkütuste (biodiisli, biometaani või roheelektri) kasutusele võtmiseks ja kui suure osa see aastasest kütusetarbimisest moodustab? Kindlasti tasub uurida ka, missugune on teie veoteenuse osutaja plaan oma jalajälje vähendamiseks, sest see aitab ka teie ettevõtte jalajälge vähendada.

FOTO: SCANIA Eesti AS

Näiteks busse ja veokeid tootev ettevõte Scania on seadnud organisatsiooni strateegiliseks eesmärgiks vastutustundliku ettevõtluse, et muuta maailma transpordisüsteem säästvaks ja jätkusuutlikuks. Selleks on nad seadnud oma äristrateegias kolm eesmärki, et tegutseda vastutustundlikult: vähendada süsiniku jalajälge, arendada ringmajandust ning saavutada inimeste jätkusuutlik töö ja areng organisatsioonis.

Eeskujuks teistele

Scania seadis oma äritegevusele teaduspõhised eesmärgid süsinikuheite vähendamiseks lähtudes Pariisi kliimaleppe eesmärkidest. 2020. aasta mais kinnitas rahvusvaheline ettevõtete jalajälje kahandamise organisatsioon „Science Based Targets Initiative“ Scania seatud süsiniku vähendamise eesmärgid ja Scaniast sai maailma esimene raskesõidukite tootja, kes on ametlikult võtnud endale kohustuseks vähendada teaduspõhiste eesmärkidega kasvuhoonegaaside tekkimist oma tegevuses. Aastaks 2025 soovib Scania võrreldes 2015. aasta tasemega vähendada 50% võrra CO2 nii oma tootmis- kui müügioperatsioonides. Seda täiendavad CO2 vähendamise eesmärgid Scania transpordi-, energia- ja veekasutuses ning alates 2020. aastast 100% taastuvenergia kasutamine kõigis Scania üksustes ja esindustes üle maailma.

Scania P 320 PHEV 4x2 general cargo transport FOTO: SCANIA Eesti AS

Peale selle hindab Scania kõigipakutavate toodete ja teenuste keskkonnamõju, tulemusmõõdikuid jälgib ettevõtte juhtkond pidevalt ja väga suure tähelepanuga. Scania jaoks on väga oluline vähendada meie igapäevast keskkonnamõju ressursi- ja energiatõhusa tegutsemisega, mistõttu põhineb nende lähenemine ettevaataval ja elutsükli põhimõttel, ehk et võimalusi oma toodete, teenuste ja protsesside keskkonnamõju vähendamiseks otsitakse igapäevaselt. Näiteks on Scania üks põhiväärtustest jäätmete elimineerimine, mis võimaldab kasutada säästvamalt energiat ja vett ning vähendab jäätmete ja CO2 teket.

Nii saab öelda, et kõigi uute Scania toodete puhul on kõige olulisemateks kriteeriumiteks 3 põhimõtet: energiatõhusus, taastuvkütused ja elektrifitseerimine ning nutikas ja ohutu transport.

Energiatõhususega vähendatakse kütuste ja energia tarbimist, süsinikuheidet ja õhusaastet, tagades samal ajal veoteenuse osutajatele jätkusuutlikkus ja kasumilikkus, milleta ei ole võimalik kaasaegseid teenuseid osutada ja konkurentsis püsida. Scania on välja töötanud ka mitmed digitaalseid teenuseid ja autojuhtide koolitusi, mis vähendavad kütusekulu ja võimaldavad mõõta transporditööde käigus kulunud energiat. Taastuvkütustega mootorite ja elektrisõidukite tootmine aitab asendada fossiilsete kütuste tarbimist ning vähendab maailmas kliimat mõjutavate kasvuhoonegaaside tekkimist. Taastuvkütuste kasutamine väldib oluliselt jäätmete ladustamist keskkonda saastavatele prügimägedele ja toetab ringmajanduse arengut. Scania mootorid töötavad nii taastuvatest allikatest toodetud biodiisli kui biogaasi ja etanooliga.

Tooraine kaevandamisest toodete elutsükli lõpuni

Eesti ettevõtetel on keskkonnasõbralikest transpordilahendustest võimalik palju võita. Väiksema kütusekulu abil paranevast kasumlikkusest kuni nutikate ja ohutute lahenduste abil inimeste ja kaupade liikumise turvalise ja keskkonnasõbraliku korralduseni. Peamine on vaadata suuremat pilti ehk hinnata kasutatava transporditeenuse mõju kogu olelusringi vältel — tooraine ja kütuse kaevandamisest kuni toodete kasutuse ja elutsükli lõpuni.

Lõppkokkuvõttes säästavad turvalised ja keskkonnasõbralikud transporditeenused inimelusid ja parandavad elukvaliteeti meile ja meie lastele.