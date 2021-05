Ettevõtte autopark – millal muutub elektriauto ost kasumlikuks?

«Elektriautodest huvitatud inimesi on Eestis hetkel rohkem kui praegu saadaolevaid autosid ja mudeleid,» märkis Moller Auto Mustamäe esinduse juht Raido Lembit. «Tõsi, n-ö keskmine Eesti inimene ostab elektriautot veel võrdlemisi vähe, kuid entusiaste on uskumatult palju. Eriti palju on huvilisi noorema sihtgrupi seas,» selgitas Lembit. «See huvi kandub aga üle ka sellele, et need samad entusiastid tahaksid näha, et ka nende toetatud ettevõtted elektrilisi sõidukeid kasutaksid.»