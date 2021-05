Märgates harvesteriga lageraiet Jõgeva vallas Liiv­ojal, teatas Avo (perekonnanimi toimetusele teada) sellest keskkonnaametile. «Nemad teavitasid mind meili teel, et raie peatati ajutiselt ja saadeti peale ornitoloogid, et teha kindlaks, kas on pesitsevaid loomi-linde,» rääkis ta. «See on täielik absurd, sest miks ei peaks neid seal olema.»