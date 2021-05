Majanduse lühiuudised

Aas toetab keskpanga ettepanekuid

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa (Keskerakond) sõnul on ta üldiselt Eesti Panga juhi Madis Mülleri teisipäevase kirja ettepanekutega nõus. «Mõistan Eesti Panga muret ja nõustun, et kui kinnisvaraturg on üle kuumenemas, siis tulebki leida viise, kuidas seda maha jahutada,» vastas Aas. «KredEx ja MKM (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – toim) on Eesti Panga ettepanekutega suuresti ühel nõul ning leiame, et KredExi käenduse sihtrühmad tuleb üle vaadata ning ajakohastada ja täpsustada lähtuvalt aspektidest, mis võivad tekitada turul kinnisvaramulli.» PM