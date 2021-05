USA-s langes uute töötu abiraha taotluste arv

Nädalase töötutoetuse taotluste arv on aasta algusest peale pidevalt langenud.

Samal ajal teatasid peaaegu kõik vabariiklastest kubernerid, et lõpetavad nädalas 300 dollari suuruse föderaalse töötustoetuse maksmise, mis nende väitel hoiab töötuid tööd otsimast. Toetuse maksmine lõppeb juunis.

Töötud ameeriklased on seni saanud föderaaltoetust lisaks osariigi töötu abirahale.

See näitab, et osa abiraha saanud ameeriklastest on suutnud tööd leida.